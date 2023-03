Cerrarán antros reincidentes en faltas

Chihuahua.- El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, declaró que está en pláticas con Gobernación Estatal a fin de lograr en conjunto cerrar centros nocturnos que han reincidido en faltas y llevado a varias clausuras.

Dijo que en varias ocasiones ha intervenido la Subdirección de Gobernación Municipal en antros y bares que operan fuera de horario, se ha tenido presencia de menores y otras faltas, a los que se les ha impuesto multas elevadas.

Entre estos, destacó “La Alcantarilla”, “El Candela”, “Studio”, “El Nopaleros”, los cuales han sido clausurados dos o más vences en la actual administración.

“Estos y otros han sido persistentes en continuar operando de esta manera y no lo vamos a permitir. Si continúan, solicitaremos ya no solo una multa que pueda ascender a los 100 mil pesos, sino pedir la cancelación del permiso de venta de alcohol. No vamos a permitir que se pasen la ley por el arco del triunfo”, expresó el alcalde en este tema.

Comentó que esto, está en proceso y ha tenido reuniones con el secretario de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, para afrontar esta situación y apegarse a la legalidad.