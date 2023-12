Cerrarán hoy los bancos

/ El próximo día sin actividad bancaria será el próximo lunes 25 de diciembre

Chihuahua.- Debido a la celebración de la Virgen de Guadalupe, hoy, martes 12 de diciembre no abrirán las instituciones bancarias, salvo el funcionamiento de los cajeros automáticos y transacciones vía aplicación de dispositivos celulares, de acuerdo con el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Esto, debido a la festividad católica muy importante en todo México, que celebra la aparición de la Madre de Dios al indígena ahora conocido como San Juan Diego en 1531 en el Cerro del Tepeyac en el ahora conocido como Valle de México, donde en cada templo edificado en su honor, se realizan varias actividades.

Es por ello, tanto a nivel nacional como en Chihuahua, no habrá atención bancaria, más que la de cajeros y apps, por lo que se pide a los usuarios esperar al miércoles 13 de diciembre cuando se reanudan las actividades de manera normal.

No obstante, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, no se contempla el 12 de diciembre como día feriado, por lo que los trabajadores tendrán que presentarse a trabajar de manera normal, pero no hay pago doble por el día.

El próximo día sin actividad bancaria en las sucursales en este año es el próximo lunes 25 de diciembre, el cual, es legalmente inhábil. También, aplicará para el 1 de enero del 2024.