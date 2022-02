Cerveza artesanal chihuahuense entre las mejores del país

Gabriel Ávila/El Diario Gabriel Ávila/El Diario Gabriel Ávila/El Diario Gabriel Ávila/El Diario Gabriel Ávila/El Diario Gabriel Ávila/El Diario

Chihuahua, Chih.- La cerveza artesanal chihuahuense elaborada por la cervecería “El Gardenia”, obtuvo el título “The best of the show” en la copa cervecera del Pacífico 2021.

Se trata tan solo de 1 de las 18 medallas que desde el año anterior y en la actualidad han logrado compitiendo con hasta mil marcas de cerveza artesanal.

La copa cervecera del Pacífico es una de las tres más importantes del país, en la que las de El Gardenia, fue considerada la mejor participante.

Además de preseas nacionales también han ganado a nivel internacional en Colombia y Guatemala.

Así lo informó David Ramos, fundador, quien dijo desde 2017 se inició con la investigación y primeras pruebas y en 2019 abre al público a la fecha. El Gardenia ha participado en alrededor de 10 copas nacionales e internacionales y se han creado alrededor de 120 cervezas en su cervecería en esta ciudad.

Actualmente se ofrecen 33 cervezas diferentes en el tap room.

Por su parte Ricardo Maldonado y Melissa Aragón señalaron que además en la cervecería, ubicada en la calle 16a número 2415 de la colonia Pacifico en la capital, también buscan especializar una cocina regional y posicionar la gastronomía y cerveza chihuahuense a nivel nacional e internacional.

Con ello y a través de los concursos señaló el cervecero Diego Pérez la cerveza chihuahuense va ganando posiciones en la escena nacional.

Actualmente El Gardenia está agremiado a la Asociación Cervecera de Ciudad Juárez, Cluster Cervecero de Chihuahua y a la Asociación de Cerveceros de Chihuahua.