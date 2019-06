CFE les 'cancela' la boda

Chihuahua.- Dos festejos diferentes de matrimonio se cancelaron, luego de que empleados de CFE se percataran de que el salón de eventos Karime utilizará un “diablito” en el medidor de luz, esto debido a que provocaron que un transformador de luz explotara y de dejara sin luz al sector.



Fue en el cruce de la calle Aldama en su cruce con la avenida Pacheco, cuando en un salón de eventos se llevaba acabo dos festejos diferentes de matrimonio, y momentos después se quedaron sin luz, al arribar al lugar personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), estos presuntamente recibieron una “mordida” de 2 mil pesos para que el salón siguiera operando en el lugar, sin embargo los invitados fueron desalojados.



Asimismo poco más de 300 personas fueron desalojadas debido a que el lugar no podía operar en dichas condiciones, además de que todo el sector se quedará sin luz debido al arreglo casero que realizaron los empleados de la Comisión Federal de electricidad.



Cabe señalar que el encargado del lugar, de nombre Fernando Aragon, aceptó su responsabilidad de haber modificado las tomas de luz para poder obtener electricidad para no tratar de cancelar los eventos.



En otra parte, no reembolsarán a los afectados el dinero que se pagó para efectuar los eventos.