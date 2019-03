Chihuahua Bárbaro presenta “Derivas”

La compañía de teatro Chihuahua Bárbaro estrena su reciente proyecto “Derivas”, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Teatro que se celebra este 27 de marzo.



El montaje está dirigido por Luis Bizarro y el elenco está conformado por Rosa Peña, Yaundé Santana, Fátima Íseck, Jéssica Verdugo, Valeria Ivonne y Héctor “Magnum” García. Será en el foro cultural independiente ubicado en Calle Doblado No. 111 en el centro de la ciudad.



“Derivas” es un texto escrito por el dramaturgo e investigador teatral Raúl Valles. El texto se realizó para la compañía Teatro Bárbaro y surge a partir de la presencia y el discurso poderoso que tienen las mujeres actrices integrantes de la compañía y de muchas realidades comunes entre ellas.



La discriminación contra las mujeres y las niñas, así como la desigualdad de género, tienen su expresión en los actos cotidianos que se cometen contra ellas, los cuales de acuerdo con datos de las Naciones Unidas, son la más extendida violación de derechos humanos y traen graves repercusiones en la salud, la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas. “Socava el desarrollo de los países, genera inestabilidad en las sociedades e impide el progreso hacia la justicia y la paz.”.



En "Derivas" se da la presencia tanto de actrices reales que construyen una obra como actrices de una ficción que no actúan nunca. Es un juego de espejos, es teatro dentro del teatro, pero sobre todo teatro expuesto como teatro. Se trata de "una dramaturgia contemporánea en el sentido de que no cuenta una historia porque finalmente son varias pequeñas anécdotas, instantes o microcuentos que conviven entre sí, de forma que lo más importante no es la narración de una historia, sino todos los sucesos reales presentes que están sucediendo".





Consideramos que esta puesta en escena "discute mucho sobre la idea de actuación, de verdad, de ficción, de mentira y del porqué estar aquí en un teatro. Es una obra que habla de su propio proceso de creación y contiene una serie de historias que se interceptan", sin dejar de lado el discurso crítico que tanto nos caracteriza. Exponemos entonces el teatro para exponer la realidad".





"Derivas" tendrá su primera experiencia con público este próximo jueves 28 de marzo a las 8:00 p.m. y tendrá funciones el viernes 29 a las 8:00 p.m., sábado 30 y domingo 31 a las 5:00 p.m. y 7:00 p.m.