Chihuahua de los más afectados con reforma eléctrica

Orlando Chávez/El Diario

El diputado federal, Mario Mata, advirtió que Chihuahua será de los estados más afectados por la reforma eléctrica que propone el Gobierno Federal, debido a que en la entidad son muchos los negocios que utilizan energía solar para bajar sus consumos, además de que invariablemente habrá un aumento en la tarifa que de paga actualmente

El legislador panista añadió que la información de que no habrá impacto para la tarifa que se paga en los domicilios no aumentará es falsa, ya que si bien no se vería reflejado en el recibo, si seria a través del subsidio, el cual se paga con recursos públicos

Añadió que los negocios deberán ajustar sus precios al pagar más de energía eléctrica, lo que en Chihuahua es más grave por las altas temperaturas en verano.