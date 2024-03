‘Chihuahua, referente de igualdad y democracia’

Chihuahua, Chih.- “El que Chihuahua tenga a tres mujeres representando a los tres poderes, es un ejemplo claro de lucha por igualdad y un referente en democracia, de que está evolucionando las políticas públicas y la sociedad mexicana”, manifestó la reconocida activista, política y especialista en democracia oriunda de República Dominicana, Minerva Josefina Tavárez Mirabal, mejor conocida como “Minou”, durante su visita por la capital del estado.

En entrevista para El Diario, la hija de la ilustre e incansable luchadora revolucionaria contra el régimen dictador de Rafael Leónidas Trujillo, María Argentina Minerva Mirabal Reyes de Tavárez, es parte de un legado de su madre junto a sus hermanas, las conocidas “Mariposas Mirabal”, quienes fueron asesinadas por el gobierno dominicano en 1960; ella se ha hecho de un nombre en búsqueda de justicia y libertad a nivel global, además de ser un ejemplo de capacidades y logros para la igualdad en sociedad.

La filóloga y profesora ha ocupado diversos cargos políticos a lo largo de su carrera como ser diputada en tres períodos, además fundó el partido Opción Democrática. En 2016 fue candidata a la presidencia de su nación y vicecanciller de la República Dominicana; también vicepresidente de la Confederación de Parlamentarios de las Américas (COPA) y miembro del Comité Ejecutivo de Parlamentarios para la Acción Global (PGA).

Además de conferencista internacional que ha publicado varios libros, entre muchas otras acciones, siempre en búsqueda de la libertad, igualdad y representación de las mujeres en todos los ámbitos.

‘Mariposas Mirabal’

Al ser muy pequeña con cuatro años cuando asesinaron a su madre y sus tías por el régimen de Trujillo, pudo conocer las hazañas de Minerva Mirabal a través de su padre, Manolo Tavárez Justo, quien fue dirigente político, revolucionario y guerrillero dominicano, que le platicaba con gran admiración de su mamá y sus hermanas. Lamentablemente, tres años después, también sería asesinado pero le dejó un gran legado y admiración que hasta la fecha mantiene por sus padres.

Reconoció el cariño con la que fue criada por su tía Dedé Mirabal y su abuela Mercedes Reyes, que le impulsaron a siempre salir adelante y luchar por sus ideales.

Durante todo este tiempo de activismo, ha visto los grandes avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres, pero aclaró que el camino es muy largo y cree que el mundo aún no alcanza la mitad de este progreso.

Es México un potenciador

A diferencia del resto de los países de Latinoamérica, ha visto en México un gran potenciador para la tener políticas de igualdad y búsqueda por la paz social. “Es muy agradable ver que las dos principales candidatas a la Presidencia, son mujeres. Ni se diga Chihuahua, que apenas pude conocer, pero se ve claramente que son ejemplo, hay libertad, hay cargos ocupados, incluso hasta los hombres se ven superados. Creo que muchos países pueden aprender mucho de México, de Chihuahua también”, expresó la política dominicana.

También, manifestó que dictaduras siguen presentes en Latinoamérica: pero han evolucionado a aquellas dictaduras de los 60 e incluso los hijos de esos dictadores siguen el mismo ejemplo. También ejemplificó que aquellas mujeres que viven en una democracia, tienen más oportunidades de estudiar, desarrollarse, escalar posiciones y entrar en el ruedo, al mismo tiempo que en aquellos lugares donde no existe.

Los retos en la actualidad son la violencia contra las mujeres, que son muy evidente en todo el mundo y no hay una disminución, sino aumento constante y preocupante, por lo que es una agende de la que se debe ocupar toda la sociedad, no solamente el gobierno de cada país.

Hizo un llamado a los varones a no quedarse atrás en el progreso social, ya que actualmente hay puestos, lugares, escenarios, que se ven superados por mujeres, que han demostrado su capacidad en todos los ámbitos, razón por la que los hombres deben integrarse más y caminar en conjunto.

“Actualmente, se necesitan instituciones que se ocupen de los problemas de la mujer, ministerios de la mujer, fiscalías. Lo ideal sería que no existieran porque al final, somos humanos y no debe haber esas divisiones. Por ahora, las instituciones son necesarias. Ojalá, un día no se requieran y el mundo camine paralelamente hombres y mujeres”, expresó.

Lamentó que haya un surgimiento de discursos y políticas que intentan revertir todas las conquistas que han alcanzado como mujeres, cuando no quedan dudas de los peligros del rendimiento, el control generalizado y sus caminos fatales hacia la desigualdad y la pobreza, pero es algo con lo que se tiene que enfrentar con todo el ahínco.

‘Hay que seguir en la lucha’

En cuanto al mensaje a las mexicanas, manifestó que es evidente que han demostrado sus capacidades a lo largo de la historia y deben seguir; deben ser conscientes y personas pensantes, que no se dejen abatir por discursos, sino acciones.

“No se cansen, hay que seguir en la lucha. Ya sabemos que somos capaces de seguir aunque nos estén esperando en las casas, aunque tengamos que subir a otras responsabilidad, vamos a salir con todo el entusiasmo y la confianza que es posible de que con nuestro aporte, las decisiones en nuestros países y en el mundo, sean mejores, que tengan otros componentes, y otras visiones más enriquecedores y con mayor sensibilidad social.