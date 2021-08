Chihuahua sin ánimo de participación

Chihuahua.- De acuerdo con los primeros reportes, las mesas receptoras de votos comenzaron a instalarse alrededor de las 08:00 horas y hasta el momento la participación ha sido mínima.

La mesa receptora ubicada en la escuela Proyecto Montana, de avenida Mirador y calle Indiana, a las 09:30 horas llevaba sólo 8 sufragios registrados.

En especial, esta es una de las casillas más concurridas en elecciones constitucionales y ahora se encuentra desierta.

"Aquí el 6 de julio teníamos fila hasta afuera, teníamos que asistir a las personas porque llegaron muchos desde temprano", indicó uno de los funcionarios de la mesa, quien informó que hasta el momento llevaban ocho votos.

Con café en mano, el señor Rubén Salas llegó a la mesa receptora y se dijo sorprendido por la baja afluencia de votantes.

"Se me hace que no se publicitó mucho, pero yo vengo porque quiero que se siente un precedente para que ya no volvamos a tener robos y saqueo, que se juzgue a los expresidentes y se siga con los gobernadores mañosos", dijo el ciudadano.

Seguido de Salas, llegaron otras cuatro personas, una de ellas joven y tres adultos mayores, mientras los reportes de otras casillas refieren una situación similar.