Chihuahua sin incremento en hospitalizaciones por Covid

Chihuahua, Chih.- El secretario de salud, Gilberto Baeza, descartó que en el estado de Chihuahua exista un incremento de hospitalizaciones por casos de covid o influenza como ha sucedido en algunos otros estados del país.

Señaló que han mantenido el monitoreo y reporte de distintas variantes, no obstante señaló que esto no ha derivado en casos graves u hospitalizaciones. “Nosotros lo que monitoreamos es que no sea grave y que no se hospitalicen las personas”, expresó.

En referencia a las medidas preventivas que se tomaron durante el inicio de la pandemia como el cubrebocas el secretario consideró que tomando en cuenta los indicadores no sería necesario implementar su obligatoriedad de nueva cuenta, no obstante, recordó que esta debería ser una medida que se utilice de manera responsable, sobre todo en condiciones de enfermedades respiratorias incluso como lo es la influenza.

Con respecto a estas enfermedades virales señaló que la influenza ha registrado más casos durante esta temporada invernal, más que casos de covid, por lo que hizo el llamado a la vacunación y también a la prevención.

“Hay tres personas hospitalizadas por influenzas, y es más el tema de la influenza que el mismo covid. Se nos han presentado más casos pero nosotros los medimos en la necesidad de hospitalizar. No se han incrementado las hospitalizaciones, invitamos a la población que se vacune. Esta alerta como tal no nos ha llegado, son más avisos que se han dado que la influenza ha estado más a la alza que el mismo covid, por la misma temporada. No tenemos un tema de saturación de hospitales por la influenza como tal”, manifestó.