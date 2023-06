Chihuahua tendrá una Constitución de vanguardia: Chávez

Chihuahua, Chih.- Antes de que termine junio quedará definida la Reforma Constitucional Integral, aseguró el diputado Alfredo Chávez, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado y de la Comisión Especial.

Destacó que se trata de una propuesta de la Legislatura que se ha tratado en diversas mesas técnicas y foros a través de un año y medio, en las cuales han participado los tres poderes del Estado y múltiples factores.

“Hemos decidido avanzar en lo que tenemos para hacer una constitución que nos hemos propuesto desde el primer día que iniciamos en la legislatura. Yo creo que hay voluntad y eso lo tengo que reconocer, de todos los grupos parlamentarios, de sacar una reforma integral en temas de derechos humanos y temas muy importantes de organización del Estado de Chihuahua, del Gobierno, pero la idea es sacarlo este mes.

Carta de Derechos

En la actualidad, dijo, cumplen con la tarea de revisar artículo por artículo para mayor claridad sobre todo en el tema de derechos humanos, y así conformar una constitución de avanzada; detalló que en la actualidad se enfocan en tres bloques de discusión, carta de derechos, temas en los que medianamente están de acuerdo y se analiza la parte técnica jurídica, así como un tercer bloque en donde hay desacuerdo.

“Y lo adelanto no estaremos en todo de acuerdo pero lo que sí queremos hacer es sacar adelante una reforma que tenga que ver con una constitución de avanzada, acorde al 2023 porque hace 30 años no se hacía una reforma de gran calado en Chihuahua”, declaró Chávez Madrid.

Dejó claro que la Constitución contempla el derecho a la vida, deja de lado el matrimonio igualitario ni tampoco el aborto legal porque por su parte respetarán los valores ideológicos de Acción Nacional.

Reforma electoral

Respecto de los aspectos electorales de fondo, comentó que lo jurídico electoral tiene otro matiz y una lógica diferente, pues pendientes se encuentran la elección de regidores o no, la sobre o sub representación del Congreso, pero sobre todo, que no pueden avanzar con claridad debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía no define si avanzará o no el Plan B

“Estamos abiertos a hacer un análisis serio sobre la elección directa de regidores, yo creo que no hay condiciones técnico – jurídicas para hacerlo, no hay condiciones operativas y menos cuando hay incertidumbre en cómo serán las reglas electorales para 2024. Morena y el Presidente, al lanzar el Plan B, están generando un ambiente de incertidumbre en materia electoral, que no lo vimos en las elecciones del pasado domingo porque jugamos con las reglas de la última reforma del 2014 – 2017”, mencionó.

Resaltó que a su juicio la elección directa de regidores no es una mala idea pero que de momento no existen condiciones operativas, materiales y financieras, ni consenso de los grupos parlamentarios.

La Ley de participación ciudadana es un pendiente importante, porque se definirán aspectos importantes como la aplicación de presupuestos participativos y el involucramiento de la ciudadanía en la elaboración y aplicación de políticas públicas.

Fiscalía Autónoma

Chihuahua es de los únicos estados que no cuentan con una Fiscalía Autónoma y la posibilidad de esta figura institucional se discutirá en el último paquete de leyes, sobre todos los transitorios de la ley para su entrada en vigencia, y una ley secundaria que la rija y establezca la mecánica para despolitizar la procuración y administración de la justicia.

“Te puedo decir que hay algunos consensos importantes que los grupos parlamentarios hemos sacado de este tema, porque creemos que la justicia en este estado tiene que alejarse del tono político; sí lo ha hecho la Gobernadora Maru Campos, a diferencia del exgobernador Corral que la justicia la convirtió en venganza, hoy vemos un Gobierno del Estado que ha sido respetuoso de los otros poderes y muestra de ello es que César Duarte sigue en la cárcel”, externó.

Antes de concluir, mencionó también propuestas como la del PRI en materia de imagen institucional para el Poder Ejecutivo Estatal que evitará la partidización de la imagen de los gobiernos, la inclusión del desarrollo económico en la constitución, el derecho a la conectividad.