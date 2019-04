Chihuahua, única entidad donde se multa por cruzar en amarillo

Chihuahua.- Chihuahua es la única entidad donde cruzarse el semáforo en amarillo (ámbar) es causa de multa, establecido en el artículo 78 apartado IV del Reglamento de Vialidad y Tránsito para el estado de Chihuahua, señaló el diputado Miguel La Torre Sáenz.

Por lo anterior dio a conocer que a principios de año presentó una propuesta de reforma a la Ley y Reglamento de Vialidad y Tránsito, en lo relativo a permitir a los conductores a cruzar el semáforo en amarillo sin que este sea una violación a la regla.

Afirmó que foráneos al desconocer la norma, son presa de los agentes de la Policía Vial, quienes los infraccionan por dicha medida, motivo por el cuál causa molestia, aunado a esto que esta medida se puede prestar a actos de corrupción, tanto del agente como del ciudadano.

El Jefe de la División de la Policía Vial, Javier Palacios Reyes, dijo que la luz ámbar del semáforo no significa acelerar para cruzar, si no al contrario es frenarse y evitar así un accidente.

Aclaró que en la ciudad de Chihuahua, los conductores son más respetuosos a la ley de vialidad, es falta de cultura de los guiadores el respetar los señalamientos como son los semáforos.

El Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua dice:

Artículo 78.- En las vialidades y cruceros en que se controle el tránsito a través del uso de los semáforos, se procederá de la siguiente manera:

I. Ante la luz verde, los vehículos deberán avanzar, debiendo en los casos de vuelta continua, ceder el paso a los peatones;

II. De no existir semáforos especiales para peatones, avanzarán con la indicación verde del semáforo para vehículos;

III. Cuando exista la vuelta con flecha, el giro se llevará a cabo exclusivamente cuando el semáforo así lo indique con la señal respectiva o cuando se permita expresamente con precaución y siempre a riesgo del conductor;

IV. El color ámbar es signo de prevención, por lo que los conductores detendrán la marcha del vehículo sobre la línea de alto marcada en la superficie de rodamiento al llegar al crucero. Si el vehículo se encuentra ya en la intersección podrá completar el cruce, siempre y cuando esto no implique poner en riesgo a terceros;

V. Frente a la luz roja de un semáforo, los conductores detendrán la marcha del vehículo precisamente sobre la línea de alto marcada sobre la superficie de rodamiento, sin invadir la zona de cruce peatonal. Cuando exista luz roja y después de hacer alto total, una vez cerciorado que no estén cruzando peatones o vehículos con preferencia de paso, el conductor podrá dar vuelta a la derecha o continuar su circulación en carril de flujo continuo, procediendo con extrema precaución;

VI. La luz roja destellando indica que el conductor deberá hacer alto total para, después de cerciorarse de que no se aproximan otros vehículos por la arteria transversal, cruzando con precaución;

VII. Cuando un semáforo presente señalización con las luces roja y ámbar destellando a la vez, los vehículos deberán disminuir su velocidad a la de 30 Kilómetros por hora, extremando precauciones. En el caso de cruzamiento de peatones, detendrán la marcha en la línea de alto marcada o en ausencia de ésta, antes de entrar en la zona reservada al cruce de peatones, pudiendo reanudar su trayectoria una vez que se haya cerciorado de que no se pone en peligro a terceros; y

VIII. Si la luz ámbar de un semáforo emite destellos intermitentes, los conductores disminuirán la velocidad al llegar a la intersección, tomando las precauciones necesarias para cruzar la calle o avenida.