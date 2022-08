Chihuahuense, destaca en Dubaí

Tomada de Facebook

Chihuahua.- Nadia Cortés, es una mujer chihuahuense, que ha logrado incursionar en el mundo de los bienes y raíces al abrir su propia empresa en Dubaí y demostrarse así misma, que, con paciencia, perseverancia y entrega, es capaz de hacer lo que sea.

“Nací en Chihuahua y crecí y estudié en Cuauhtémoc y luego la universidad la cursé en la URN en Chihuahua; trabajé en la radio, posteriormente, en una campaña política pero la verdad no me gustó, hice televisión, estuve un año en Los Ángeles, luego en Cuauhtémoc de nueva cuenta; de ahí me fui a Aerolitoral y Aeroméxico como azafata, ahí duré dos años, estuve poco tiempo en el INEGI y finalmente del 2010 al 2019 en Emirates Aerolínea”.

Desde su ingreso en esa aerolínea, ella vivió en Dubaí y gracias a ello, conoció más de 30 países.

Pese a que su estadía en ese empleo, el cual duró bastante tiempo; debido a renovaciones de contrato y movimientos en la empresa, tuvo que dejar ese lugar.

“A mi me gustaba mucho, pero bueno, el contrato ya se había terminado, así es que, me puse a pensar que es lo que haría y fue así como decidí mudarme al ramo inmobiliario”.

Actualmente, Nadia Cortés, quien también fue Miss Chihuahua en el 2005, tiene su propia empresa de bienes y raíces y ha logrado ser una mujer mexicana que destaca a nivel internacional.

DEJAR A SU FAMILIA, UNA DECISIÓN DIFÍCIL

Nadia cuenta que, aunque dejar a su familia fue bastante difícil debido a la distancia, sus padres, se encuentran felices de que ella haya logrado triunfar allá, formar una familia y vivir libre y segura.

“Al principio, fue complicado, pero con el tiempo mi familia se dio cuenta de que, muy probablemente yo estaba mejor allá, yo me casé, tengo nueve años casada, tengo tres gatos y mi empresa; además, ellos saben que allá estoy segura, ya que, allá no se vive la violencia contra la mujer que se ve aquí”, cuenta Nadia.

Al preguntarle, como viven las mujeres que radican en Emiratos Árabes, ella respondió que, de forma muy libre y segura.

“Allá puedes caminar por la calle sin temor a no volver a regresar a casa; yo creo que también influye que las leyes son mucho más estrictas, si alguien comete un delito allá, se les expulsa del país, además de que, se cuentan con más de 150 mil cámaras en la ciudad, si alguien hace algo, es muy probable que lo detengan; no quiere decir que nunca pase nada, pero son casos extraños”.

Debido a su éxito, ella exhortó a las mujeres, especialmente a las jóvenes a luchar por sus sueños y atreverse a hacer lo que parece imposible.

“Yo siempre digo que hay que decirle sí a todo, que sí es un concurso entra, no importa si ganas o pierdes, si tienes la oportunidad de un viaje, vete, si es una oferta de trabajo acéptala; no quiere decir que todo será perfecto, pero al menos se intentó”.

Así mismo, ella dijo estar muy agradecida por todas las experiencias vividas, con su familia y amigos, con su país y con las personas que le han brindado siempre un soporte.

Nadia, viene a Chihuahua al menos una vez al año, sin embargo, ella aprovechó, e hizo una invitación a la ciudadanía para que la contacten en caso de querer invertir o bien conocer Dubaí.

“Si quieren invertir, pueden hacerlo o bien, si quieren visitar Dubaí, puedo hacerles una guía para que ir sea mucho más económico”.

Las redes sociales en las que se pueden contactar son: G: @therealtordubai, Facebook: https://www.facebook.com/TheRealtorDubai, LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/comunadia y TikTok: www.tiktok.com/@therealtordubai.