Chihuahuense participa en una conferencia en China

La doctora Marusia Rentería Villalobos viajó hasta Xiquing, China para participar en la "Conferencia de Cooperación Internacional de Industria, Universidad y Aplicación de la Investigación al Desarrollo de Recursos y Protección Ambiental", con la ponencia "Gestión Conjuntiva del Agua para la Sostenibilidad del Abastecimiento del Agua en Chihuahua, México".

El viaje fue con el objetivo de enriquecer los conocimientos y trasmitirlos a la comunidad universitaria y a sus compañeros y compañeras de investigación.

Tras la invitación, la doctora Rentería agregó que aprovechó su estadía en el oriente para asistir a reuniones entre pares académicos de las áreas de Ciencia y Tecnología Ambiental en esta universidad, además de la "Hebei University of Technology" y la "Tianjin University of Techonology and Education", en las que se llevó a cabo un valioso intercambio de experiencias de trabajos de investigación y aplicaciones científicas, así como la colaboración académica con estas instituciones, entre profesores y estudiantes.

El intercambio y visita a China se logró gracias a la propuesta hecha por una compañera de la Universidad de Guanajuato, con quien se trabajan investigaciones relacionadas con el recurso hídrico.

La estadía fue de diez días, por lo que la investigadora tuvo la oportunidad de conocer un poco sobre la cultura y costumbres en esta región de China, así como la cultura con la que cuentan ellos para la preservación del agua, al ser de los países con mayor taza poblacional.

En ese mismo sentido, Rentería Villalobos destacó que, además, se realizó una medición de la variabilidad climática a partir del análisis de datos en los que destacan el clima, como el índice de sequía, entre otros. Este estudio de la demanda de agua incluye la evaluación de las entregas al Tratado de Aguas Internacional de 1944, así como el uso creciente de tierras agrícolas y la producción de cultivos.

De igual manera, en el análisis climático incluyó la evaluación de frecuencias de los ciclos multidecenales locales, es decir, la variabilidad en las que el temporal de lluvias afecta o no la zona, así como la serie de temporales hidrológicos instrumentales. Además de que evalúan las modificaciones que sufren los suelos agrícolas como consecuencia de la explotación del agua.

La profesora e investigadora de la Facultad de Zootecnia, compartió que en los centros educativos en los cuales tuvo la oportunidad de estar y compartir experiencias científicas, el nivel con el que cuenta la Universidad es bueno, la infraestructura con que estas instituciones educativas cuentan es muy grande y de calidad, tanto para la enseñanza como para las prácticas de investigación, por lo que al ser China una de las potencias económicas a nivel mundial, apuesta e invierte considerablemente en este rubro.

Agregó que, desde la ciencia y la tecnología, así como en los sectores académicos, se contribuye significativamente al desarrollo en los distintos ámbitos, por lo que ella considera que es de suma importancia la relación estrecha entre la academia, el gobierno y los sectores sociales, así como la docencia e investigación con las instituciones educativas por el bien de la comunidad y más en un tema tan indispensable e importante como el recurso hidrológico.

Finalizó señalando que la invitación al gremio de investigadores siempre está abierta al trabajo profesional en conjunto, así también para las y los estudiantes que deseen unirse a los trabajos de investigación científica en áreas de medio ambiente y recursos naturales, por lo que exhortó a todas y todos los que deseen ser parte a acercarse a la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el área de Investigación para aprender más.