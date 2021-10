Chihuahuenses en desacuerdo con atrasar relojes

Chihuahuenses expresaron su desacuerdo con el horario de invierno durante un sondeo realizado por El Diario en el que el hecho de que oscurezca más temprano es una de las razones de más peso para no querer atrasar una hora el reloj.

Carolina Chacón, operadora: “No entiendo yo para que lo cambia uno tanto. No entiendo yo el beneficio, no hay ahorro ni nada, siempre es la misma”

Héctor Mendoza: “Al principio que entró esto no estaba yo de acuerdo. Se me hacía el mismo gasto de electricidad porque el ahorro de la mañana se gastaba en la tarde que a las cinco sale uno de trabajar y ya es noche. Pero ya estoy acostumbrado y nos hacemos más flojos ya que sale el sol más temprano”.

Jesús Castellanos, estudiante y empleado: “La verdad el cambio no me parece mucho cambio, lo único que noto es que se oscurece más temprano. Y no queda de otra hay que atrasarlo”.

Alfonso Villanueva, Barbero: “El cambio es bueno, yo veo el beneficio de que me levanto más temprano, yo madrugo y ya hay sol”.

César Ríos: “Creo que el cambio de horario nos ayuda mucho para poder aprovechar la energía, su eficiencia en casas y empresas y aprovechar más la luz solar”.

Samantha Villa: “Está muy feo este nuevo horario porque se oscurece muy temprano y no se aprovecha el día. A mí en lo personal no me gusta”.

fcordova@diarioch.com.mx