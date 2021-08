Chihuahuenses evaluarán gobierno de Corral: alcaldesa

Chihuahua.- La alcaldesa de Chihuahua, María Angélica Granados, consideró que deben ser los ciudadanos quienes evalúen la gestión de Javier Corral luego de que éste presentara su informe en Ciudad Juárez y posteriormente en la ciudad de Chihuahua.

A pregunta expresa sobre su opinión sobre el Quinto Informe de Gobierno de Javier Corral, Manque Granados indicó: “El Informe del gobernador más que mi opinión yo dejaría que los ciudadanos opinen, que los ciudadanos lo revisen y ellos externen su opinión, estuvimos atentas al mismo (…) pero yo dejaría que los ciudadanos evalúen y no las autoridades”, comentó.

Señaló que recibió la invitación para acudir al informe en esta capital; sin embargo, por cuestiones de agenda y por el trabajo de la transición de gobiernos analizaría si acudir.

“Sí me invitaron, me llegó la invitación el domingo alrededor de las once y media de la mañana y bueno estamos revisando la agenda”, dijo.