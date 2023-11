Chocan unidad de la DSPM y particular

El Diario El Diario

Chihuahua, Chih.- Un choque entre dos pick up se registró este mediodía en el cruce de las calles Luz Corral de Villa y Pilar Brito de la colonia Revolución, al norte de la ciudad, donde una de las unidades involucrada pertenece a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con número económico P-1038; de acuerdo al reporte, en el lugar no hay señalamientos de alto. No se reportaron personas lesionadas.

Elementos de Policía Vial acudieron e indicaron que el conductor de la Chevrolet de modelo atrasado no hizo su alto correspondiente, por lo que se provocó la colisión que dejó ambos vehículos con daños materiales considerables.