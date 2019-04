Chihuahua.- Un aparatoso choque se suscitó esta tarde de lunes en la colonia Colinas del Sol, por fortuna no se registró ningún lesionados.



Los hechos ocurrieron cuando el conductor de un vehículo Fluence, omitió su alto sobre la calle Venado, por lo que provocó que el guiador de la pick up, línea Frontier, le cerrarán el paso para impactar con el responsable, y después sobre un camellón.



En el siniestro, no hubo ningún lesionado.