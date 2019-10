Choque en Periférico de la Juventud deja daños materiales

Chihuahua.- Un choque se registró esta tarde en el Periférico de la Juventud dejando cuantiosos daños materiales en uno de los vehiculos.

Fue la conductora de un Chevrolet Malibú modelo atrasado, placas EMA8163, que se impactó contra una camioneta pick-up.

Según informó el agente de la Policía Vial que atendió el reporte, el accidente se trató de un choque por alcance.

El Malibú quedó destrozado de la parte frontal mientras que la pick up resultó con daños menores, por lo que el conductor decidió no levantar reporte alguno y se retiró del lugar.

En el incidente no hubo personas lesionadas.