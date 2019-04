Choque entre urbano y vehículo deja daños materiales

Choque.- Un choque se suscitó en el sur de la ciudad entre un camión urbano y un vehículo particular; no hay lesionados.



Fue en cruce de la calle Esmeralda con la vialidad Ch-P, cuando un camión urbano de la ruta Kennedy fue impactado por un vehículo Nissan Versa.



Es saldo solo fue de daños materiales.



Paramédicos de urge acudieron a brindar los primeros auxilios por lo que consideraron no ser necesario trasladar a los lesionados leves a un nosocomio cercano.