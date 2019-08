Cibercafés, el adiós a una época

Chihuahua.- El negocio de los cibercafés han disminuido considerablemente hasta el punto de estar casi extintos, cuando hace una década todavía eran una gran atracción para la gente, que rentaban equipo de cómputo para navegar en internet, realizar trabajos escolares, proyectos personales o empresariales.

Según el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en el 2010 tan solo en la ciudad de Chihuahua había registrado más de 240 establecimientos con este giro. En la actualidad, la Subdirección de Gobernación Municipal, informó que solamente hay 50 negocios que tienen renta de computadoras con acceso a la red, además de venta de otros productos, lo que significaría una reducción de más del 80 por ciento.

Anteriormente el registro de estos lugares abarcaba prácticamente en toda la ciudad, en colonias como Campesina, Camino Real, Cafetales, Bellavista, Barrio de Londres, Avícola, Atenas, Alianza Popular, Alfredo Chávez, Alamedas, Aeropuerto, 20 Aniversario, 3 de Mayo, Acequias, 2 de Octubre, CDP, Centro, Cerro de la Cruz, Dale, Concordia, Continental, Desarrollo Urbano, Diego Lucero, División del Norte, El Palomar, El Porvenir, Girasoles, Granjas, Industrial, Infonavit, Insurgentes, Jardines de Oriente, Jorge Barousse, Ponce de León, Junta de los Ríos, La Esperanza, La Minita, Lealtad, Villas del Rey, Linss, Zarco, UrbiVillas. Valle de la Madrid, Villa, Villa Juárez, Villas del Real, Sahuaros, San Jorge, Santa Rosa, Santo Niño, Sierra Azul, Tarahumara, Unidad Proletaria, Quintas Quijote, Revolución, Riberas de Sacramento, Rodolfo Fierro, Roma, Rosario, Mirador, Nombre de Dios, Obrera, Pacífico, Nuevo Triunfo, Palestina, Panorámico, Pedro Domínguez, Praderas del Sur, Punta Oriente y Quintas Carolinas.

La mayoría de los establecimientos de estos giros similares, son los que ofertan servicios adicionales como impresiones, sublimados, personalizaciones, engargolados y renta de equipo fijo, cuentan con cámaras de video vigilancia por seguridad de los usuarios y empleados, así como del mobiliario y productos. Sin embargo como únicamente renta, se estima que no lleguen ni a 20 de estos.

No obstante, han tenido que evolucionar a talleres de reparación de equipos de cómputo do dispositivos móviles, así como venta de piezas o los mismos artículos, algún otro servicio derivado, pero no para renta en sí de la misma máquina.

En cuanto al riesgo de contenido a menores, hace algunos meses la directora del Centro de Atención y Prevención Psicológica (Cappsi), había informado que el acceso a través de redes sociales con contenido violento, ciberbullying, sexting, pornografía, es común entre los menores vía sus teléfonos celulares o tablets, ya que existe falta de supervisión en casa y en la calle por igual. En el caso de cibercafés, es menos común el uso de los equipos fijos, ya que suelen ser supervisados por administradores del negocio, así que prefieren usar dispositivos móviles más privados.

En cuanto a los negocios establecidos, debido a las nuevas tecnologías, costos más bajos de internet y acceso desde dispositivos portátiles, se ha vuelto menos común que hace algunos años o al menos, no únicamente como centro de renta de equipos, sino combinado con otros servicios, así como venta de productos escolares, frituras y bebidas no alcohólicas.

Según había mencionado personal de empresas dedicadas al reciclaje de basura electrónica como “EcoRecikla”, mucho del equipo que recibían venía de cibercafés cuyas máquinas eran ya obsoletas o bien, ya no era negocio, así que lo mejor era deshacerse ellas.

Los registros para permisos en el uso de suelo y giro comercial para este tipo de negocios prácticamente están fuera desde hace algunos años en la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, así como permisos en Gobernación Municipal y dados de alta en Hacienda y Crédito Público.