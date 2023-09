Ciclistas chihuahuenses orgullosos de participar en Escocia

Gabriel Ávila / El Diario

Jóvenes chihuahuenses formaron parte de la Selección Mexicana que participaron en el Campeonato Mundial UCI (Unión Ciclista Internacional), que se celebró en Glasgow, Escocia, en agosto, quienes motivados por la emoción, hicieron un gran papel y son parte un orgullo de Chihuahua en destacar en este tipo de competencias internacionales.

De la delegación mexicana de bicicross compuesta por nueve competidores, de Chihuahua fueron tres representantes; Luis Antonio Molina Molina , Agustín Cerón Acosta y Oscar Herrera, quienes hicieron sus mejores esfuerzos para disputar lugares contra expertos de países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, que llevan muchos años.

Fue Agustín Cerón, quien logró llegar a octavos de final y tener una digna representación en este torneo internacional.

Luis Antonio, platicó que acudir tan lejos fue toda una experiencia sin igual, ya que gracias a que varias personas creyeron en ellos, hubo patrocinadores, el esfuerzo de los padres, lograron tener este viaje, que no podría haberse logrado solos.

Reconoció que las instalaciones europeas son de un gran nivel competitivo, así como lo ordenado de la organización e infraestructura.

Sus próximas competencias son los juegos panamericanos en Colombia y el próximo año, el otro mundial, será en Oklahoma, Estados Unidos, donde conocen la arena y creen que podrán desempeñar un mejor papel, razón por la que entrenarán más duro.

“Vemos que el nivel de competencia es extremadamente alto, pero no es algo que no podamos alcanzar y superar. Por eso, vamos a seguir entrenando; es un deporte que amamos y no es tan popular como otros, pero le echamos todas las ganas del mundo”, expresó el joven deportista de 15 años.

Reconoció que para este deporte, hay falta de apoyo por parte de las autoridades, especialmente a nivel nacional, por lo que invita a otros jóvenes a atreverse a practicarlo, ya que llena de adrenalina, es sano, y entre más gente lo practique, será más fácil que patrocinadores y gobiernos volteen a verlos.

Actualmente, ellos suelen practicar en la pista del Parque Extremo de La Cantera, el cual, fue rehabilitado hace algunos meses para este fin.

No obstante, reconocen que requieren de instalaciones más adecuadas, razón por la que metieron proyecto para que se haga una pista en lo que será el Polideportivo “Luis H. Álvarez”, que actualmente está en construcción al lado de la Vialidad Sacramento al Norte de la ciudad.

Reconoció que uno de sus ídolos es el jalisciense, Christopher Mireles, quien se colgó la medalla de plata en este campeonato en Escocia en la categoría 30-34 del BMX Racing un poco por detrás del campeón, el francés, Thibaud Chauvin, por lo que también motiva a ser mucho mejor y llega lejos.

jnunez@diarioch.com.mx