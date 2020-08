Cierran 600 negocios pequeños: Canacope

El Diario

La crisis económica provocada por la contingencia sanitaria ha provocado el cierre de 600 negocios pequeños en la ciudad, afiliados a la Cámara Nacional de Comerciantes en Pequeño (Canacope) y nomás no llegan los apoyos de Gobierno, declaró Guerrero Alderete, presidente del organismo.

“Este año ha sido pésimo para los negocios pero muy benévolo para los gobiernos, que solo paran el pico pero que no cristalizan apoyos, que nomás lo dicen a través de los medios porque no llega el apoyo, no se siente”, dijo, citado textualmente.

A decir de Alderete, el problema se concentra en la excesiva tramitología de Gobierno del Estado, que da cita para completar el trámite cada 22 días a los solicitantes, además de que muchos apoyos, como la condonación del impuesto sobre nómina que anunció el gobernador, se aplican solo en un porcentaje.

“Los socios duran meses sosteniendo el negocio a punta de lucha, porque ni el mismo Gobierno del Estado cumple. Dijo mucho que iba a condonar el impuesto sobre nómina, pero al impuesto sobre nómina le bajaron solo una parte.

Se sostuvo la renta del local, se sostuvo al empleado o a los empleados, se pagó la luz, se pagó el agua, se hicieron las declaraciones y se pagaron los impuestos sin vender absolutamente nada durante tres cuatro meses, y no le aflojan poquito”.

Explicó que ante las bajas ventas los comerciantes de diversos giros han tenido que sacar poco a poco la mercancía que tenían disponible y ya no han podido surtir; los apoyos de gobierno resultan claves para poder surtir de nuevo.

“Porque piden comprobante de domicilio, y luego no les gustó porque está borroso, y ahora que traiga el de la luz, comprobante de esto otro, y las declaraciones… pura tramitología”, insistió.

La Canacope integra a 7 mil negocios pequeños de Chihuahua, Aldama, Aquiles Serdán, Satevó, Gran Morelos y Belisario Domínguez, el 90 por ciento de ellos en la mancha urbana de la ciudad de Chihuahua.

“De los poco más de 5 millones de negocios que existen en el país, 4.5 millones son negocios pequeños, son muchos, y son los que más generan empleo”.