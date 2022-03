Cierran afectados de Aras calles del Centro

Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- Un grupo de afectados por Aras Business Group cerraron las calles del centro de la ciudad, para exigir la judicialización de las más de 3 mil 700 querellas por fraude presentadas en contra de la empresa.

Los manifestantes señalaron que el fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte, pidió una semana para resolver la situación y ya han pasado días sin que pase nada.

Los defraudados refirieron que la falta de acción por parte de las autoridades los convierten en cómplices de estas empresas que lucran con el patrimonio de la gente.

Llamaron a la población a no caer en las trampas de Aras ni otras empresas similares que no sólo dañan a unos cuantos si no a toda la sociedad.