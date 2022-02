Cierran bares por incumplir normas de pandemia

Chihuahua.- Al menos tres bares fueron clausurados durante la noche de este domingo debido a que no cumplían con los protocolos establecidos durante esta pandemia.

Los establecimientos denominados Bar Morelos, No que no y Antika fueron cerrados ya que no cumplían con el aforo permitido en este semáforo amarillo.

Las Células Covid integradas por elementos de las policías Vial, Municipal y Estatal, así como personal de Gobernación acudieron al lugar para desalojar los lugares y colocar loa sellos de clausura.

Tras el cierre tres personas fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal luego de que se reportara una riña en el bar Antika.

Lugar donde fueron sorprendidos tomando bebidas embriagantes en la via pública, por lo que fueron arrestados al ponerse intransigentes.