Cierran exbraceros calle Aldama

Chihuahua.- Un grupo de ex braceros cerró la calle Aldama, frente al Palacio de Gobierno, para demandar que sean atendidas sus peticiones de resolver el problema de la falta de pago, tanto de ahorros que generaron en los Estados Unidos, como pensiones alimenticias.

El cierre de la calle está en el cruce de la Guerrero con la Aldama, por lo que los vehículos son desviados por otras rutas.

Durante más de diez años los ex braceros han reclamado el pago de sus ahorros que generaron en las décadas de los 60 y 70. Una parte de los ex braceros si recibió el pago, pero hay un padrón que no ha sido reconocido.