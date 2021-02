Cierran negocios en plazas comerciales

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- La contingencia sanitaria de Coronavirus (Covid-19) ha provocado el cierre de diferentes negocios en plazas comerciales, los cuales no pudieron resistir la crisis económica, que han tenido que cambiar giros, cerrar o traspasar a otros dueños.

Uno de los problemas principales ha sido que al no abrir durante los meses en que el semáforo epidemiológico estaba en rojo, no lograron tener ingresos y los gastos como la renta no fueron solventados, así que no hubo muchas opciones.

En cuanto a las grandes cadenas comerciales, pudieron resistir más a diferencia de boutiques más pequeñas, módulos de ventas de diferentes artículos y restaurantes de comida, que han dejado lugares vacíos dentro de las plazas, así como al exterior.

A pesar de que el semáforo cambió a amarillo y ahora a naranja con permiso a actividades pero con medidas sanitarias como la sana distancia, uso obligatorio de cubrebocas, colocarse gel antibacterial y aforo restringido, ha sido muy difícil para los establecimientos mantenerse.

De acuerdo a la autoridad de salud, cada establecimiento es responsable de que sus clientes y empleados cumplan con las medidas, por lo que en caso no hacerlo, se aplicarán las sanciones previstas en la Ley al propietario o representante legal del negocio.

La apertura al interior de las plazas es muy limitado, no se permite el ingreso de niños, así como un aforo del 30 por ciento al interior.