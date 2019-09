Cierran normalistas calles del Centro

Chihuahua.- En punto de las 4:00 de la tarde de este día, estudiantes de la Normal Rural de Saucillo “Ricardo Flores Magón” cerraron las principales calles del Centro Histórico, esto con la intención de desarrollar durante este día una marcha en conmemoración del quinto aniversario del caso Ayotzinapa.



Con lonas y pancartas donde expresaban textos como “Si no hay Justicia para el pueblo no hay paz para el gobierno”, así como otra donde expresan que un maestro luchando también esta educando, esta tarde un grupo superior a los cincuenta normalistas dio comienzo al cierre de la circilación vial de la avenida Carranza y calle Aldama.



Lo anterior, en momentos previos al inicio de la marcha rumbo a la Plaza de Armas, la cual tiene como finalidad que el pueblo de México no olvide que desde aquella fecha no son todos, sino que continúan faltando 43 de sus compañeros.