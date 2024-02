'Cierre de la frontera es un problema latente': IP

Como un problema latente calificó la Iniciativa Privada, la medida del cierre de las fronteras entre México y Estados Unidos, la cual traería grandes afectaciones económicas para Chihuahua.

Así lo consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Federico Baeza, quien hizo el llamado a tomar medidas contundentes en el tema migratorio que corresponde al gobierno federal, pues consideraron que de no ser así será inevitable que Estados Unidos lleve a cabo esta acción.

“Esta medida parte de la idea de que el gobierno norteamericano no está de acuerdo con el manejo migrante que está dando la federación; que es dejar entrar a libre albedrío a todo aquel migrante que se acerque a la frontera y el gobierno norteamericano no está de acuerdo. Ya hemos tenido dos amenazas reales de cierre que costaron mucho recurso a la industria y no hay atención por parte de la federación. Hay una nula estrategia para que esto se maneje mejor”, condenó el presidente.

Consideró que a pesar de la comunicación que mantuvieron ambos mandatarios de dichas naciones no hay avances en esta materia. Abundó en que ante un panorama de la llegada de más migrantes cada día y que pudiera agravarse en próximos meses por diversos factores como el climático han entablado mesas de trabajo con los tres órdenes de gobierno para buscar soluciones al respecto.

“Es un problema latente, es preocupante y costaría muchos recursos a la industria. Ya los dos candidatos que posiblemente van a presidir el gobierno norteamericano hablaron del cierre de las fronteras. Sí tenemos qué hacer algo, estado y municipio también tienen que destinar recursos a este fenómeno y nosotros vamos a estar movidos porque seremos los más afectados”, dijo.

Señaló que ante la amenaza del cierre del Puente Tornillo en el mes de abril también buscan tomar cartas en el asunto. A pesar de la relación bilateral y las afectaciones que esto podría tener en Estados Unidos señaló que para el país vecino juegan factores como inventarios de reserva para mitigar las afectaciones por el cierre y también que ellos “pueden voltear a ver a otros países” para importación.

Baeza recordó que en el último cierre hubo pérdidas de hasta 100 millones de dólares. Sobre todo en la industria de exportación lo que también llevaría a la pérdida del ranking de Chihuahua como el estado más exportador.

El presidente del CCE consideró que una medida puntual que debería tomar el gobierno federal es la repatriación inmediata de los migrantes. “El gobierno federal tiene que invertir lo que cueste en la repatriación de migrantes. Hay que regresarlos y regresarlos hasta que este fenómeno termine. Aquí mismo en la ciudad hay cerca de 500 que deberían ser repatriados a sus países. Estados Unidos prometió si hubiera la intención de invertir un recurso del gobierno norteamericano para esta repatriación”, concluyó.

