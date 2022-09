Cifras de homicidios no son satisfactorias: Jáuregui

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- El secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno, señaló que el número de homicidios en la entidad aún es elevado, por lo que se reformarán los trabajos para reducir la incidencia de este delito.

Agosto cerró con 204 homicidios dolosos, de los cuales 121 se cometieron en Ciudad Juárez y 46 en la capital. Pese a ser un número menor que los 228 casos reportados en agosto de 2021, no es un resultado satisfactorio, señaló el secretario.

“Tenemos mejores cifras que el año pasado pero eso no nos sirve de nada, siguen siendo muchos y nosotros tenemos que aplicarnos para que no sean los casos que estamos hoy teniendo. Hay un mejoramiento pero que no es satisfactorio”.

A nivel estatal, agosto se coloca como el segundo mes más violento sólo por debajo de junio que cerró con 206 muertes. Del total de víctimas en el mes, 181 fueron hombres y 22 mujeres. A lo largo del año mil 361 personas han sido víctimas de homicidio doloso, de las cuales mil 199 son hombres y 162 mujeres.