Cifras no son reales, hay por lo menos el doble: médico

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- Las cifras sobre los casos de contagios y decesos debido al SARS COV2 (Covid-19) que presentan las autoridades sanitarias del estado y nacionales no son reales, ya que en la realidad podrían ser el doble, comentó José Alfredo Ceniceros Valenzuela, presidente del Colegio de Médicos de Chihuahua.

El galeno recalcó que el Estado señala que hay un total de 4 mil 847 decesos de Covid-19 hasta el día de ayer, mientras que la Federación publica 5 mil 27, los cuales están muy por debajo de lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo cual estos últimos podrían ser lo mas acertados.

El presidente del Colegio de Médicos de Chihuahua afirmó que la cantidad de personas contagiadas por el coronavirus y las muertes relacionadas por este virus podrían ser el doble de las cifras publicadas, por lo cual aseguró que estas no son reales.

Ceniceros Valenzuela mencionó que las muertes por este virus se han incrementado debido a que las personas contagiadas no se atienden con tiempo, sobre todo los que son asintomáticos quienes acuden al médico cuanto su condición de salud está muy deteriorada.

Asimismo dijo que la mejor forma de bajar las cifras de contagios y decesos es resguardarse, lo cual está comprobado, sumado a que las personas enfermas deben de atenderse desde un principio y no esperar cuando ya sea demasiado tarde.

Por otro lado, aseguró que el semáforo establecido para contener los contagios por Covid-19, están afanados a que sea económico, debido a que esta no es epidemiológico, ya que si así fuera el estado estaría en rojo y no en naranja matizado. Ceniceros Valenzuelas manifestó que el estado quiere aperturar más actividades económicas, sin embargo las personas no aplican las medidas necesarias de prevención, por lo cual los contagios siguen.

Afirmó que a pesar de no estar saturados los hospitales, esta situación podría cambiar en las próximas semanas si se pretende regresar al semáforo amarillo.

Además aseguró que la próxima semana se podrían estar presentando repuntes de contagios del Covid-19, debido a que la ciudadanía piensa que está en amarillo y andan en la calle sin protección en muchos de los casos, recalcando que lo más seguro es resguardarse.