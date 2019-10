Citan a directora del DIF a audiencia y se incapacita

Chihuahua, Chih.- María Isabel Barraza Pak, directora del DIF estatal, no acudió a comparecer hoy ante un juzgado como medio de prueba de la defensa de Mayra Julieta U. A., viuda del ex diputado Carlos Hermosillo, detenida por presunto enriquecimiento ilícito.

La comparecencia de la funcionaria estatal se pidió dado que la imputada ocupó ese encargo del 2010 al 2012, durante la administración de César Duarte.

Sin embargo del DIF se envió un documento al tribunal en el que se informa que Barraza Pak comenzó una incapacidad ayer jueves por plazo de 7 días.

La defensa no especificó para qué pidió que acudiera esa funcionaria, no obstante tuvo que desistirse por hoy de ese testimonio.

Ante ello continuó la audiencia en la que se determinará si existen elementos para vincular a proceso penal A la viuda de Hermosillo.

A ella la acusan de enriquecimiento ilícito al detectarle bienes por poco me de 64 millones de pesos pero solo tener comprobables ingresos por 5 millones entre ella y su esposo.