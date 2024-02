Ciudadanos se alistan para el 14 de febrero

Chihuahua.- Para celebrar el 14 de febrero, Día de San Valentín, cientos de parejas disfrutarán el día con detalles y citas románticas por lo que con tiempo de anticipación, se alistan para adquirir los mejores regalos o reservar la mejor mesa en los restaurantes más cotizados de la ciudad.

De acuerdo con una encuesta realizada por el Diario, los regalos más comunes para obsequiar a sus seres queridos son chocolates, flores, peluche, joyas, zapatos, perfumes, camisas, cenas románticas, repostería, entre otras cosas.

“Me gusta regalar principalmente flores, chocolates y peluches a mi pareja debido a que son los principales obsequios que le gustan”. compartió Víctor Domínguez.

Fernanda Orona comentó que, “a mí como mujer me gusta que me regalen botas, flores o joyas, siento que regalarle a los hombres es un poco más complicado debido a que casi no hay opciones”.