Civiles, los heridos ayer en ataque a ministeriales

Chihuahua, Chih.- Un enfrentamiento ocurrido ayer entre elementos de la policía ministerial y presuntos delincuentes, dejó como saldo a dos personas ajenas a los hechos, con lesiones y tuvieron que ser trasladadas a un hospital para su atención médica, mientras que personal de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (Ceave), les brindó el apoyo.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Juan Escutia y Periférico de la Juventud, en donde los oficiales le marcaron el alto a un vehículo haciendo caso omiso y abrieron fuego contra los agentes para posteriormente darse a la fuga.

El enfrentamiento se suscitó pasadas las doce del día, cuando los agentes ministeriales que transitaban por el periférico de la Juventud, le marcaron el alto a los tripulantes de un automóvil tipo sedán de la línea Versa, mismo que no contaba con placas de circulación visibles; el conductor no atendió el llamado y abrieron fuego contra los agentes.

Los elementos, repelieron la agresión y personas que transitaban por el lugar quedaron en medio del fuego cruzado, esto provocó que dos personas adultas del sexo masculino quedaran lesionadas por impacto de arma de fuego, una de ellos con una herida en su mano y el otro con herida en una de sus piernas, ambos fueron trasladados a la clínica Star Médica que se localiza metros más adelante de dónde se suscitó el enfrentamiento.

Afortunadamente, las personas heridas fueron reportadas como estables pues las lesiones que presentan no ponen en riesgo su vida, a pesar de esto, personal de la Ceave acudió a entrevistarse con ellos y poner a su disposición los servicios que se ofrecen para víctimas de un hecho violento.

Cabe señalar que, luego de que los agentes ministeriales repelieron la agresión, el automóvil en el que viajaban los delincuentes se impactó contra una bomba de gasolina y posteriormente se dieron a la fuga para abandonar el vehículo en calles de la colonia Diego Lucero para emprender la huida a pie, sin que hasta el momento se reporte su detención.

El automóvil Nissan Versa de color gris oscuro, con placas de circulación EMD-1298, se localizó en la calle César Sandino, el neumático posterior izquierdo se encontraba reventado, mientras la unidad fue asegurada por agentes ministeriales para su investigación.

En el lugar de los hechos, fueron asegurados diversos casquillos calibre .9 milímetros, mientras que la circulación por los carriles laterales del periférico en sentido norte-sur, tuvo que ser interrumpida, mientras se realizaban los peritajes correspondientes.