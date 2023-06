Claman por agua vecinos

Vecinos de colonias ubicadas en la salida a Cuauhtémoc denunciaron que tienen varios días sin agua, pues la presión no llega hasta sus domicilios, algunos ubicados en partes elevadas.

Ayer El Diario fue contactado por la señora Georgina N, quien narró.

“Aquí reportándome igual con la falta de agua, ya con hoy (lunes) tenemos once días y nomás habló a la JMAS y me dicen que tenemos un horario de 4:00 am a 8:00 am y de 4:00 pm a 8:00 pm, pero falta de presión en el tanque”.

Ayer descansé y todo el día estuve en la casa y nunca nos llegó agua y soportando el calor”, dijo la vecina de la colonia Hidalgo.

Como allá en los fraccionamientos de El Reliz tienen todo el día agua y nosotros no. Nosotros también estamos pagando un servicio no me la están regalando, demandó.

Responsabilizan al ingeniero Dorilyan Loera y al arquitecto Ezequiel Hernández de la Junta de Aguas de esa zona.

Algunos de los domicilios afectados están ubicados en la avenida Luján #10425, entre calles 110 y 112.

Piden que si el problema es la presión, por la alta demanda de agua, les manden pipas para llenar los tinacos semanalmente.