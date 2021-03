Clases presenciales, hasta el semáforo verde: SEyD

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) reiteró ayer que hasta que el semáforo epidemiológico cambie a “verde”, es cuando se permitirá el regreso presencial a clases.

No obstante, la dependencia precisó a través de a portavoz Eva Trujillo, que lo que está actualmente en planeación son los Centros de Apoyo (Casa), que se busca operarán con la participación voluntaria por parte de docentes y estudiantes con autorización de los padres.

Sin embargo estos centros, que trabajarían con un mínimo de alumnos, aún no se han autorizado ni establecido fechas de inicio.

Según han denunciado algunos profesores de educación básica, sería hasta el regreso de las vacaciones de Semana Santa, cuando se les estaría instruyendo a que se incorporen a dichos centros, en donde habría 10 niños como máximo para evitar riesgos de contagio.

Los docentes inconformes señalan que debido a que los niños son asintomáticos, se sienten vulnerables de contraer la mortal enfermedad, cuya campaña de vacunación en la entidad, está en números muy bajos.

Por su parte, la SEyD reiteró que no hay una obligatoriedad, es decir, aquellos docentes que no quieran participar en los Casa, brindando asesorías que no serían mayor a los 45 minutos de duración, no serán sancionados.