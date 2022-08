Clausura Gobernación 7 bares

Chihuahua, Chih.- Inspectores de la Subdirección de Gobernación Municipal realizaron siete clausuras a establecimientos de venta de alcohol como bares y antros por diversas faltas.

Entre las irregularidades fueron el no contar con permiso especial para condicionar la entrada, sobre aforo, fuera de horario, no contar con el porteo vigente y por no contar con permiso provisional.

Se realizaron 165 inspecciones en establecimientos de envase abierto de distintas zonas de la ciudad.

También levantaron cuatro actas administrativas por no contar con permiso de uso de suelo y dictamen de aforo.