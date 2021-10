Clausuran baile de Conjunto Primavera

Debido al consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad, así como de la falta de licencia para la venta de alcohol, fue clausurado el establecimiento denominado “Las Palmeras” en el que se celebraba un baile amenizado por el Conjunto Primavera.

Fueron inspectores de gobernación estatal los que acudieron al local ubicado en la calle Juárez y 17 en la zona centro de Aldama, quienes al realizar una inspección del lugar determinaron que no había permiso para la venta de alcohol y en su interior se localizaron a menores consumiendo, además, no se cumplía con los protocolos Covid y los guardias de seguridad no contaban con cédula, además de que había extracción de bebidas alcohólicas.

Por tal motivo, se procedió a la clausura del local y se colocaron los sellos en la fachada y puerta principal del inmueble.

Así mismo, fueron clausurados los establecimientos “El Talento” y “República Chihuahua” de esta ciudad, ambos, por exceder el aforo permitido.