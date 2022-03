Clausuran el Estadio Monumental Chihuahua de beisbol tras concierto de Nodal

Archivo

Chihuahua.- El Estadio Monumental Chihuahua de beisbol fue clausurado por la Subdirección de Gobernación tras la presentación de Cristian Nodal, ya que excedió el aforo permitido que eran más tres mil 500 asistentes adicionales, además de continuar con el espectáculo fuera de horario por un ahora y 30 minutos.

Es por ello que también se aplica la sanción de 300 Unidades de Medidas Actualizadas (Umas) que equivalen a poco más de 26 mil 800 pesos.

Anteriormente, la misma dependencia municipal había declarado que los organizadores del evento habían hecho un depósito de cinco mil Umas, un equivalente a 481 mil 100 pesos al Municipio, a fin de asegurar que el artista no interpretara canciones que hacen apología al crimen organizado, aunque no es parte de su repertorio y efectivamente no se presentó ninguna canción así en el pasado concierto.

Tampoco se reportaron incidentes mayores como riñas o molestias entre los asistentes al espectáculo.

La sanción es para el inmueble en sí, por lo que deberán ser los representantes legales u organizadores quienes liquiden al multa.

En cuanto al semáforo epidemiológico que se encuentra en verde, el aforo permitido es del 75 por ciento, que equivale a poco más de seis mil asistentes con respectivas medidas sanitarias.

En tema similar, el próximo 9 de abril de este mismo año, los interpretes El Fantasma y los Dos Carnales, del género grupero se presentarán en la Plaza de Toros “La Esperanza”, quienes tienen dentro de su repertorio muchas canciones que hacen apología al delito e igualmente se pidió la garantía de casi medio millón de pesos.