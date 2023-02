Clausuran empresa por afectación a vecinos

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) realizó la clausura de la empresa Prosein, ante el incumplimiento de observaciones que se habían realizado tiempo atrás debido a las manifestaciones de inconformidad de vecinos del sector en la colonia Aeropuerto. El titular de esta secretaría, Gabriel Valdez, detalló que seguirán el caso con el fin de que la empresa, que es también generadora de empleos, así como los vecinos puedan desarrollarse cada cual en un ambiente de conformidad en dicha zona.

“La clausura es derivada de un proceso que se sigue a la empresa. No de esta administración, sino del 2018 en que ya se le había requerido algunos aspectos dentro de la manifestación de impacto ambiental. Desde el inicio de esta administración revisamos los procesos pendientes para darles cumplimiento”, explicó.

Señaló que en específico en esta zona en que hay usos de suelo mixtos como comerciales y habitacionales, se estaba generando una situación de inconformidad, por lo que se atendió la denuncia de los vecinos con el fin de que la empresa diera cumplimiento a dichos temas como problemas viales, ruido y horarios de actividades que se extendían hasta la madrugada, que fueron las principales quejas de los habitantes de la zona.

“La empresa tendrá que acreditar licencias de uso de suelo, hemos solicitado, incluso desde el pasado, un estudio para verificar qué nivel de ruido que se genera en la actividad productiva y no rebase la norma permisible y que trabaje en los horarios en que no se cause una molestia”, destacó.

Para que la empresa pueda continuar con sus labores deberá acreditar que se ha cumplido con estos requerimientos. “En acuerdo con la visita de representantes de la empresa pedimos que atiendan mínimo el tema vial, ruido y horarios, y acreditarnos el cumplimiento para otorgar alguna prórroga para aquellos documentos que, entendemos, se llevan algunos días. Somos conscientes porque más allá de las molestias, son también una fuente de empleo y dependen algunas familias de ello, como nos lo manifestaron los representantes”, comentó.

Asimismo, envió un mensaje a los vecinos para que estén tranquilos, al considerar que se dará seguimiento al caso y se espera que ambas partes puedan convivir en este tipo de espacios, mientras las empresas estén en regla y disminuyan las molestias para los habitantes de la zona.

“En lo que a nosotros corresponde, debemos garantizar que la actividad no tenga un impacto negativo. Mientras esté dentro de la norma, y hay una convivencia adecuada, cuando no es en dichos términos hay que revisarlo y cuando tiene un impacto realmente negativo también existen procedimientos. Pero reitero que hasta que no sea satisfecha la incomodidad de los vecinos, en el sentido del problema vial, el ruido y horarios de trabajo aplicaremos lo que la ley nos faculta”, puntualizó.