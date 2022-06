Clausuran la Plaza de Todos, pero anuncian más eventos

El Diario

Chihuahua, Chih.- A pesar de que la Plaza de Todos seguía clausurada ayer al no pagar la multa correspondiente a 62 mil 543 pesos, promotores de espectáculos ya anuncian un concierto en este recinto para el 22 de julio. En tanto, Pedro Oliva, subdirector de Gobernación Municipal, dijo que “mientras no se presente la documentación completa y se cumpla con todos los requisitos, no se otorgará el permiso para el concierto”.

“Si las presentan previo a realizar el evento, sin ningún problema les estaremos dando el permiso que ellos soliciten, sin embargo, si no presentan los requisitos completos pues no habrá ese permiso”, comentó el titular de la dependencia.

Explicó que los organizadores ya se acercaron con el interés de obtener los derechos para el concierto de Los Dos Carnales.

Citó como ejemplo que el evento pasado denominado “Pamplonada” era para 500 personas y que el del próximo 22 de julio, se tiene contemplado un aforo de 9 mil personas, por lo que hay algunos requisitos que son más estrictos, como es el caso de más elementos de seguridad pública y de una compañía de seguridad privada.

“Hay una solicitud para el evento del 22 de julio de Los Dos Carnales, de este evento (sic) que se denomina así, pero pues de acuerdo al reglamento de diversiones y espectáculos les pedimos los mismos requisitos, nada más que acorde a aforo que ellos solicitan”, citó.

Como parte de los requisitos adicionales que se deben de entregar por parte de los organizadores, está el programa especial de protección civil que otorga la Coordinación Estatal de Protección Civil, tener el visto bueno de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y el de la Policía Vial.

Además de autorizaciones como el del aforo permitido, nombre de la boletera que expenderá los boletos, documentación del inmueble para ver el tipo de permiso con el que cuenta, número de agentes de seguridad pública y particular que estarán en el recinto.