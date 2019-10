Clausuran obra por muerte de obrero

Chihuahua.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Chihuahua clausuró la obra donde el pasado miércoles una barda cayó y cobró la vida de un trabajador, mientras que dejó a otro hospitalizado.

La construcción se encuentra en las calles Monte Verde y Hacienda Bonita, del fraccionamiento Boreal y en esta intersección se construye la Plaza Coral que realiza la constructora BRASA, un complejo de locales comerciales de varios negocios para los distintos fraccionamientos de este sector ubicado a un costado de la Universidad del Valle de México, UVM.

Luego del hecho y ante la posibilidad de que otro tramo de la misma barda pudiera desplomarse de nueva cuenta, se esperan los peritajes pertinentes para deslindar responsabilidades.

"En la inspección que hicimos el día de ayer se tenía detenida la barda para que no se cayera, pero no se tenían las medidas necesarias y debe haber un responsable de eso. De tal suerte que ayer mismo viendo la posibilidad de que otro tramo de la barda pudiera tener el mismo resultado, clausuramos la obra hasta en tanto no se lleven las mejoras para la seguridad de las personas que ahí laboran. Ahorita lo que estamos esperando es que la Fiscalía realice los peritajes para determinar las responsabilidades", explicó Gabriel Valdez, director de la DDUE.

Asimismo acotó que de acuerdo al Reglamento de Construcciones y Normas Técnicas, el encargado de responder por el accidente que en este caso cobró la vida de una persona es el director de la obra a quien se le requiere una firma de responsabilidad antes de otorgarse la licencia de construcción, asimismo podría también recaer en el propietario de la obra como responsable solidario.

Para determinar qué fue lo que ocasionó la tragedia se analizan documentos tales como la bitácora donde el responsable de obra registra todo lo sucedido en la construcción del proyecto. Misma que la propia DDUE analiza periódicamente y es donde se manifiestan todas las particularidades.

Al tratarse de la pérdida de una vida de existir una negligencia sería la Fiscalía General la que determine la responsabilidad jurídica de quienes tenían que garantizar la seguridad de los trabajadores.

No obstante en materia de construcción el reglamento establece una responsabilidad a quien estampa su firma como director responsable de una obra ya sea un ingeniero o arquitecto capacitado que se encuentran en un padrón de la Dirección y los acredita para ejercer la responsiva técnica, es quien puede ser amonestado con sanciones que van desde suspensiones provisionales o retirar incluso su registro.

Este accidente se trata de la tercera muerte de un trabajador de la construcción en menos de dos semanas, ya que el pasado 28 de septiembre dos obreros que cayeron de un andamio en Palacio de Gobierno perdieron la vida, uno en el lugar de los hechos y otro en el hospital donde era atendido por la gravedad de sus heridas.