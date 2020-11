Clausuran sucursal de tienda departamental

Valentín Hierro Jaime/ El Diario Valentín Hierro Jaime/ El Diario

Chihuahua.- Debido a que no acataron la restricción de movilidad, este día agentes de la Célula Covid, se encargaron de clausurar las instalaciones de Coppel Saucito.

La acción se debió a que dejaron entrar a clientes, siendo que a partir de este día entraron en vigor las medidas para reducir la movilidad en cuanto al aforo y debido a que no es esencial.

Cabe señalar que ayer el gobernador informó que no abrirán los negocios que no o sean esenciales, además a partir de las 19 horas a 6 AM se prohibirá que la ciudadanía ande en la calle.

Dicha medida se extiende por todo el fin de semana, ello para reducir contagios del Covid y hacer que los hospitales no presenten saturación.