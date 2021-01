Clausuran Templo cristiano

Cortesía Cortesía

Chihuahua, Chih.- Autoridades de Salud clausuraron el templo cristiano Odre On Nuevo, por no respetar los lineamientos establecidos durante la contingencia por el Covid-19.

El motivo de la clausura fue por no respetar la sana distancia, no usar cubrebocas, no respetar las medidas de higiene y violoentar los acuerdos para el uso de dichas instalaciones.

Las autoridades procedieron al desalojo del lugar, así como la colocación de los sellos de clausura.