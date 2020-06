Cobra JMAS aire de las tuberías

@JMASChihuahua

Chihuahua.- El 80 por ciento de los socios de la Canaco se quejaron de los nuevos medidores que instaló la JMAS ya que, dijeron, “trabajan deficientemente porque no hay agua en la tubería, pero sí cobran el aire”, dijo ayer el presidente de la Cámara, Edibray Gómez Gallegos.

El líder de comercio organizado señaló que los equipos colocados, “que trajeron no sé de dónde”, elevan el consumo y las tarifas.

También dijo que hay mucha inquietud y enojo por los excesivos cobros en los últimos recibos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Subió la tarifa exponencialmente y no han hecho caso de las quejas”.

El presidente de Canaco indicó que los medidores nuevos que instaló la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) marcan el aire que tienen las tuberías en las que ni siquiera hay agua.

“Las mesas de negociación ya están trabajando en eso”. Edibray Gómez dijo que alrededor del 80 por ciento de los asociados a la Canaco se quejaron de excesivos cobros por el servicio de agua potable, a lo cual, se suma los casos de la ciudadanía en general. Informó que hay también muchas quejas de la falta de agua y del cobro donde no hay medidores y sigue llegando el recibo de pago.

Asimismo, de casos que deben ya cantidades extraordinarias correspondientes a supuestos consumos, pero en propiedades que realmente son un terreno, o bien, donde las casas están solas. Edibray Gómez indicó que se le planteado a la JMAS que es ilógico que tengan esos reclamos de cobro en terrenos y casas solas, ya que lo único que generará es tener un pasivo muy alto en el rubro de cuentas incobrables.

Agregó que se han encontrado situaciones en las que se dice que hubo un contrato del servicio, pero no lo tiene nadie, ni se sabe quién lo firmó, porque ni la Junta Municipal tiene ese documento, pero sigue enviando el recibo de cobro con cifras estratosféricas. Informó que en esos casos, no hay consumo de agua, pero la dependencia cobra una especie de renta, cuando no tiene por qué hacerlo.

El presidente de Canaco dijo que los porcentajes de incremento en las tarifas del servicio de agua potable son muy altos, al igual que por los de la energía eléctrica. Destacó que tanto la JMAS, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), traen una fuerte deficiencia en su facturación en perjuicio de los comerciantes y prestadores de servicios.

Gómez Gallegos precisó que en lo que hace a la JMAS ya realizaron mesas de trabajo, una vez por semana, para revisar, incluso de manera particular muchos casos.

Detalló que personal técnico de esa dependencia incluso se dio a la tarea de realizar cortes del suministro de agua en el marco de la pandemia.

Por lo que hace a la CFE observó que buscará una reunión con el superintendente para ver de qué manera se puede revisar sus tarifas y servicios.

Observó que aunado a la situación crítica que tienen los asociados por la pandemia, desde la Canaco también deben atender esta clase de asuntos. Informó que, aunado a no tener ingresos por tres meses, los socios ahora también enfrentan excesivos cobros por el servicio de agua potable y de la energía eléctrica.

mquezada@diarioch.com.mx