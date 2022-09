Coinciden partidos que unión debe continuar en Chihuahua

Los presidentes estatales del PRI y el PAN en Chihuahua, coincidieron en que pese a las diferencias entre los grupos parlamentarios de ambos partidos en la Cámara de Diputados, respecto del paso de la Guardia Nacional a la estructura de la Secretaría Defensa Nacional, la relación de ambas fuerzas políticas en Chihuahua debe continuar.

Alejandro Domínguez, presidente del Comité Estatal del PRI, consideró que la postura de la bancada de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, que provocó la suspensión temporal de la alianza Va x México, no debería tener efectos en la política local Domínguez, declaró que la alianza electoral son sólo números que se reflejan en los resultados de los períodos electorales, sin embargo, la alianza que a nivel local se busca es para crear gobiernos de coalición que atiendan una agenda común en los principales ejes que interesan a la sociedad, bajo las diversas ópticas políticas.

Al preguntarle si la política de Alejandro Moreno “Alito”, dirigente nacional del PRI, daña al partido en general en poner en riesgo la alianza con PAN y PRD, m i s m a que fue c a n c e - lada de manera provisional, debido a que el PRI presentó una prop u e s t a para que el Ejército acompañe por c u a t r o años a la Guardia Nacional.

Por su parte, el dirigente del PAN en el estado Gabriel Díaz, dijo que la alianza supone retos importantes para conformar una alianza electoral a nivel local en el 2024, tema que se resolverá en su momento.

Díaz Negrete, comentó que a pesar de no existir una formalidad de alianza, en el presente se estudian las coincidencias y posturas comunes entre las fuerzas políticas para tener una visión conjunta institucional. Mencionó la diferencia de relación que en la actualidad existe en Durango, donde a partir de su pasado proceso electoral surgió un gobierno de coalición que ahora mantiene una estrecha relación institucional, modelo que podría replicarse en Chihuahua.