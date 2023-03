Colecciona muñecas; ya tiene más de 400

Su AFICIÓN ha llegado a ser una sanación interior en la que se rompen los estereotipos de género infantiles

Gerardo Portillo es un coleccionista de muñecas de distintas marcas, pero principalmente de la marca Mattel, de líneas como Barbie o Monster High, de las cuales cuenta con hasta 400 de ellas mismas que también fotografía y ha convertido su afición en un proyecto en redes sociales como Instagram al que ha llamado “Gerardolls”.

“Tengo más de 400 muñecas, pero hace mucho no las cuento porque cada vez voy acumulando más. Es algo que me encanta porque es una manera de sanar mi niño interior, porque fue algo que en su momento me negaron al decirme que era cosa de niñas y ahora que yo las puedo adquirir me dejo ir con todo, la verdad”, explicó.

En este sentido añadió que se ha avanzado mucho en cuanto a cambiar los estereotipos y roles de género en juegos infantiles, pues incluso las marcas como Mattel han promovido en sus campañas este tipo de cambio de mentalidad.

“Me gusta ver la evolución desde redes sociales hasta en la misma mercadotécnica de las compañías en que ya no sale sólo la niña güerita mostrando el producto, ya también se incluyen niños, niños de distintas tonalidades de piel, se va abriendo este horizonte de que los juguetes no definen lo que es el sexo ni el género del niño. Si a un niño le pones a jugar con una muñeca se entretiene más que con el carrito, porque la puede peinar, vestir y eso no va a influir en que el niño tenga cierta orientación sexual o la niña también. Me encanta de Barbie que ahora se les da el poder a las niñas de decir; “tú puedes ser lo que quieras ser”, puedes ser futbolista, corredor de carreras, que originalmente se piensa que son cosas de hombre, pero ahora el mensaje es que quien quiera puede hacer lo que se proponga si es lo que le hace feliz”, definió.

Asimismo destacó que él es un coleccionista fuera de caja, por lo que las mantiene en exhibición por medio de vitrinas en su hogar. Mientras que mantiene otras en cajas, pues si no están abiertas suben su precio, sin embargo él consideró que no hace esto por el dinero, sino por el gusto de tener estas colección que dice no piensa vender.

Señaló que la afición por este tipo de colecciones se ha hecho muy común en el mundo, y en las grandes urbes de México hay eventos especializados y bazares en los que los coleccionistas consiguen piezas y modelos únicos para añadir a sus colecciones.

El coleccionista recorre la capital en busca de lugares que le ofrezcan espacios en los cuales retratar a las muñecas para posteriormente subirlas a la web. Mientras que el día de ayer llevó su colección de la línea ever after high, muñecas que representan a figuras de cuentos tradicionales, por lo que eligió la biblioteca Karakol, en el Centro para tomar las fotografías. Para quien esté interesado en conocer este proyecto puede seguirlo a través de Instagram como @Gerardolls97.