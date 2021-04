Colectan juguetes para niños de Casa Hogar de niños

Tomada de internet / Imagen ilustrativa

Chihuahua.- Ciudadanos a través de redes sociales han convocado a la comunidad chihuahuense a una colecta de juguetes y víveres para los niños de la Granja Hogar ubicada en Calle Juan de Dios Martín Barba No. 6542 en la colonia Nombre de Dios, para festejar el Día del Niño este viernes 30 de abril.

Debido a la contingencia sanitaria por Coronavirus (Covid-19) y las restricciones por parte del Consejo Estatal de Salud, todos los espacios abiertos y bajo techo están cerrados, por lo que se busca hacer algo por los infantes, razón por la que han organizado de manera desinteresada esta colecta.

Se piden juguetes no bélicos y que no usen baterías, así como alimentos no perecederos. El centro de acopio se ubica en Calle Río Aros No. 2709, zona industrial de la colonia Nombre de Dios.

“Con motivo del Día del Niño 2021, estamos solicitando de tu apoyo para llevar a niños de la Granja Hogar ubicada en nombre de Dios (Por el Tec de Monterrey) juguetes, despensa de no perecederos (frijol, arroz, aceite, pasta, enlatados) así como dulces. Son para 140 niños entre preescolar y primaria y 60 adolescentes”, publicaron en redes sociales.

Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 6143610930 y al 6145529739 con Lore Haller y Nadia Royo.