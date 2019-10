Coloca Fiscalía sellos en casas de PCE habitadas por paracaidistas

Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado colocó sellos de aviso en puertas y ventanas de casas del fraccionamiento de Pensiones Civiles, las cuales están habitadas actualmente por personas con necesidad de vivienda y que sin embargo aún no están sujetas a un juicio, denunciaron los propios ocupantes quienes señalaron que tuvieron que romper los sellos para entrar a sus casas.

“Aviso propiedad privada, personas que hagan uso indebido serán consignadas a las autoridades”, se leía en las calcomanías de color rojo que se supondría sólo pondrían en las casa que actualmente están en juicio, pero que los agentes aprovecharon para colocar en todas las de la calle Derechos Humanos.

“Colocaron más de 30 avisos, hasta a la casa del guardia que cuida aquí de la Coproce le pusieron uno, pero no tenían porque hacer eso sí aquí estamos viviendo nosotros y quieren casi dejarnos afuera. Pero nosotros seguimos en pie, si quieren llevarnos a la cárcel por la necesidad de vivienda pues que nos lleven”, declaró una de las moradoras. Asimismo, denunciaron que con estas acciones se han sentido amedrentados y asustados.

“Los niños empiezan a llorar. Llegan muy prepotentes”, expresaron. Luego de su encuentro con el presidente de la república señalaron que Corral no los ha recibido a pesar de que se le pidió por parte de Andrés Manuel que atendiera esta situación sin recurrir a los juicios con los que los han amenazado, no obstante no han sido atendidos por la autoridad.