Comercializan textiles con lana de alpaca

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- Como parte de los diversos puestos que se instalaron en la Feria del Hueso, uno de ellos fue el de Blanca Vázquez, originaria del sur de México, quien comercializa distintos textiles como los que se hacen con lana de alpaca y con los que se tejen suéteres tradicionales del Perú. Así como de otras partes de México.

“Desde pequeña me he criado haciendo artesanías, mi papá hacía artesanías con telar y mi mamá también, así aprendí desde pequeñita. Cuando tenía 10 años me mandaron para aprender a bordar, en tambor y otras técnicas, también a mano”, explicó la artesana.

Señaló que también han conseguido proveedores desde chiapanecas, oaxaqueñas, y también se dedican a la venta de ropa peruana que están hechas con lana de la alpaca, un animal característico de aquel país, pero que también se trabaja en México, explicó Vázquez.

“De chiquita trabajábamos de esa lana, la lavábamos en el río y en el piso se extiende para que se seque y se saca lo sucio. Son muchas etapas que se tienen que limpiar, porque la lana sucia pica en la ropa”, explicó.

Señaló que en este 2022 tuvieron la oportunidad de presentar sus productos que han tenido bastante respuesta de los chihuahuenses, sobre todo en la tardenoche cuando se deja sentir más el frío.