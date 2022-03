Comienza revisión a concesionarios de servicio de limpia

Chihuahua, Chih.- Con la finalidad de prevenir deficiencias en las empresas concesionarias del Municipio en el servicio de recolección de basura, la Sindicatura de Chihuahua inició este jueves con un programa de revisión física a los vehículos que prestan este servicio en las diferentes rutas en la ciudad.

Encabezados por la Síndica Olivia Franco, personal de la Sindicatura Municipal realizó este jueves una revisión a tres empresas que tienen esta concesión: Aseo Urbano de Chihuahua S. A. de C. V., Aseo Urbano Estrada S. A. de C. V. y Comercial Automotor S. A. de C. V.

Durante esta revisión, personal de la Sindicatura verificó no solamente el estado físico de los vehículos destinados a este servicio, sino también el soporte legal, como el hecho de que los conductores cuenten con licencia vigente, así como que los camiones cuenten con el seguro correspondiente.

“Esto va de la mano con lo que ya hemos estado haciendo en campo, en estos meses hemos estado en el distrito 12 con el programa Sindicatura en tu distrito, entre otras tareas revisando las rutas de estos recolectores y pues hemos estado en las colonias con los vecinos”, indicó la Síndica Municipal.

Olivia Franco reiteró que estas revisiones incluyen desde las licencias de uso de suelo y los documentos de los choferes y los vehículos, hasta el equipo de seguridad que deben portar los trabajadores.

Cabe señalar que estas revisiones se llevan a cabo con el acompañamiento de un representante jurídico de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, así como de los representantes legales de las empresas.

En los próximos días, la Sindicatura de Chihuahua realizará estas revisiones al resto de las empresas concesionarias en el servicio de recolección de basura en la ciudad.